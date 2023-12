Mercato - PSG : C’est confirmé, un crack a dit non au projet QSI

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG apprécie le profil de Lenny Yoro. Un intérêt qui ne date pas d'aujourd'hui. L'été dernier, le club de la capitale s'était renseigné sur sa situation lors du dernier mercato estival, mais le jeune défenseur central souhaitait emmagasiner de l'expérience au sein de son club formateur.

Le PSG a ciblé sa priorité de l'été. En raison des blessures de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes, le club parisien souhaiterait s'attacher les services d'un défenseur central. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le profil de Lenny Yoro ne laisserait pas insensible les décideurs du PSG.

Yoro ne voulait pas quitter Lille cet été

RMC Sport confirme cet intérêt et précise que le PSG aurait déjà tâté le terrain lors du dernier mercato estival. Mais Yoro n'avait pas l'intention de quitter le LOSC et souhaitait accumuler du temps de jeu en Ligue 1. Pour son président, Olivier Létang, le défenseur a pris la bonne décision.

Le LOSC fait le point