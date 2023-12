Mercato - PSG : Le Qatar choisit Luis Enrique, Riolo hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique ne s'est pas attardé devant les micros au moment de commenter l'attitude nonchalante de Kylian Mbappé lors de la rencontre face au LOSC ce dimanche soir (1-1). Et cela n'a pas plu à Daniel Riolo, qui n'a pas hésité à s'en prendre au technicien espagnol, dont la relation avec les médias est parfois tendue.

Kylian Mbappé fait parler de lui ce lundi. Sauf que les médias commencent plus son attitude lors de la rencontre face au LOSC, plutôt que son but inscrit sur penalty. Le joueur de 24 ans s'est montré bien loin de son meilleur niveau et a affiché un visage fermé. Mbappé n'a pas célébré son but. Une attitude remarquée et commentée par Luis Enrique après la rencontre.

Luis Enrique botte en touche sur le cas Mbappé

« Non, non, Kylian joue où il le décide. Il a une liberté totale de positionnement. Il peut jouer à l’intérieur, à l’extérieur, et nous, nous équilibrons les positions de l’équipe » a confié l'entraîneur du PSG, visiblement peu bavard sur le sujet. Quelques minutes après cette sortie, Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots au micro de RMC.

« Il parle chinois »