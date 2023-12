PSG : Clash entre Mbappé et Luis Enrique ? Une réponse tombe

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé aurait quelques problèmes avec le système de Luis Enrique au PSG. La star de 24 ans n'approuverait pas certaines décisions du technicien espagnol, notamment concernant son placement sur le terrain. Des tensions seraient en train de naître entre les deux hommes. Mais au PSG, on préfère dédramatiser la situation.

Au PSG, Kylian Mbappé vivrait un certain malaise. S’il affiche toujours des statistiques impressionnantes (19 buts et 2 passes décisives en 21 matchs), l’international français aurait néanmoins plus de mal à se montrer influant dans le jeu de son équipe. Par ailleurs, certaines tensions seraient en train de naître entre la star de 24 ans et Luis Enrique.

Tensions naissantes entre Mbappé et Luis Enrique ?

Kylian Mbappé n’aurait notamment pas digéré le match contre le Borussia Dortmund. Le capitaine de l’équipe de France souhaitait continuer d’attaquer afin d’essayer d’aller chercher la première place du groupe en Ligue des champions. Luis Enrique, lui, ne voulait plus prendre trop de risques pour préserver le résultat et éviter une élimination précoce. Kylian Mbappé n’apprécierait pas non plus son positionnement lors des dernières rencontres. Le technicien espagnol l’a utilisé à plusieurs reprises en tant que 9, un poste que le champion du monde 2018 ne porte pas vraiment dans son coeur. Mais face à ce clash qui se profile entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, le PSG ne s’alarmerait pas.

Le PSG calme tout le monde