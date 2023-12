Luis Enrique va lâcher un coup de pression au PSG

Pierrick Levallet

Le tirage du PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions a été plutôt favorable. Le club de la capitale affrontera la Real Sociedad le 14 février et le 5 mars. Les supporters ont des raisons de se réjouir au vu des autres adversaires potentiels. Toutefois, Luis Enrique devrait mettre un petit coup de pression à ses joueurs afin de les mobiliser.

Après avoir terminé deuxième de son groupe de Ligue des champions, le PSG pouvait affronter des clubs comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Manchester City en huitièmes de finale. Mais finalement, le tirage a été plutôt favorable aux hommes de Luis Enrique, qui feront face à la Real Sociedad le 14 février et le 5 mars prochain.

« Le chapeau numéro 1 était très relevé»

Et pour Philippe Montanier, les supporters parisiens ont des raisons de se réjouir. « Est-ce que les supporters ont raison de se réjouir du tirage ? Ils n’ont pas tort en tout cas. Le chapeau numéro 1 était très relevé et il y avait la crainte de prendre le tenant du titre, Manchester City, ou des grosses cylindrées habituées aux finales et au titre comme le Real Madrid ou le Bayern Munich » a d’abord expliqué l’ancien entraîneur de la Real Sociedad, interrogé par Le Parisien .

«Il saura trouver les mots»