PSG : Un taulier de Luis Enrique prédit du lourd !

Thomas Bourseau

Marquinhos est le capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020. Cela fait à présent 10 ans que le Brésilien est un joueur du club parisien et en a vu des belles en Ligue des champions. La Real Sociedad sera le prochain adversaire du Paris Saint-Germain et le capitaine de l’équipe parisienne fait une annonce pour le rendez-vous.

Défenseur du PSG depuis l’été 2013, Marquinhos a connu son lot de soirées européennes à élimination directe. En effet, le Paris Saint-Germain n’a jamais échoué en phase de poules et a toujours été de la partie pour les 1/8èmes de finale de Ligue des champions depuis le rachat du club par les propriétaires qataris et le lancement du projet QSI.

Marquinhos se méfie de la Real Sociedad

Le PSG a rencontré Chelsea, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United, le Borussia Dortmund ou encore le Bayern Munich. Mais cette fois-ci, le Paris Saint-Germain a hérité de la Real Sociedad. Un tirage plus abordable au vu du rapport de forces entre le PSG et le club basque, classé sixième de Liga actuellement. Mais Marquinhos prône la prudence pour PSGTV . « Déjà, la Real Sociedad un adversaire qui est dans une très bonne période. Ils ont eu une phase de groupe aussi difficile avec de bons adversaires. Et ils ont fini premiers. Je pense que ça montre leur valeur, ça montre comment on doit se préparer pour être en forme pour ce match-là ».

«On sera prêts pour affronter cette équipe de la Real Sociedad quand ça arrivera»