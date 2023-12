PSG : Légendaire, Mbappé fait mieux qu’une icône de l’OM

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé continue de faire son petit (et joli) bout de chemin au PSG. Malgré l’absence de Ligue des champions, Mbappé répond présent en Ligue 1 et empile les buts. Il en est à 180 grâce à sa réalisation de dimanche face au LOSC (1-1) et dépasse par la même occasion Gunnar Andersson (ancien de l’OM) et Carlos Bianchi (ex du PSG).

À trois jours de son 25ème anniversaire, Kylian Mbappé s’est offert une petite satisfaction personnelle sur la pelouse de Pierre Mauroy à Lille. Certes, le PSG ne s’est pas imposé face au LOSC en concédant le point du match nul (1-1) dans les derniers instants de la rencontre, mais Mbappé a inscrit son 180ème but en Ligue 1 grâce à son réalisme à l’AS Monaco, mais surtout au Paris Saint-Germain depuis l’été 2017. Avec le PSG, toutes compétitions confondues, Mbappé est à 231 buts. Grâce à sa 180ème réalisation dans l’élite du football français, le champion du monde consolide sa place dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat en dépassant au passage une icône de l’OM.

Gunnar Andersson : Mbappé double un ancien de l’OM…

Mbappé dépasse les 179 buts en Ligue 1 de Gunnar Andersson. Le Suédois, qui a bénéficié d’une double nationalité avec la France au milieu de son expérience marseillaise en 1954 (1950-1958), est décédé en 1969, bien avant la venue au monde de Kylian Mbappé. Cependant, l’ancienne icône de l’OM aux 250 matchs et aux 194 buts a été dépassée dimanche soir par Kylian Mbappé et son 180ème but.

…et du PSG : Carlos Bianchi

Kylian Mbappé ne fait pas de jaloux, concernant la rivalité OM - PSG, puisque l’attaquant de Luis Enrique a par la même occasion fait mieux qu’un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Gunnar Andersson comptabilisait le même nombre de buts marqués en championnat que Carlos Bianchi, ex-attaquant du PSG entre 1977 et 1979.

Fleury Di Nallo, prochaine cible de Kylian Mbappé !

Entre 1960 et 1975, Fleury Di Nallo a fait les beaux jours de l’OL en grande partie avec une pige au Red Star pour finir. L’Italien n’a cessé de trouver le chemin des filets avec le club rhodanien, et 222 fois plus précisément en près de 500 matchs. Avec 187 réalisations en Ligue 1, il est le joueur le plus proche des 180 buts de Kylian Mbappé.

Mbappé bien loin du meilleur buteur de l’histoire…

Pour ce qui est du haut du panier et du classement, il semble que ce soit mission impossible pour Kylian Mbappé. Et pour cause, le contrat du champion du monde tricolore prendra fin le 30 juin prochain et quand bien même il venait à rester une saison supplémentaire, il est peu probable qu’il parvienne à décrocher le titre honorifique de meilleur buteur de l’histoire de la Ligue 1. Le top 3 pourrait être atteint avec un réalisme de folie puisque c’est Hervé Revelli qui ferme le podium avec 216 buts en Ligue 1, mais Bernard Lacombe en comptabilise 255 et Delio Onnis… 299 !