PSG : France 98 interpelle Kylian Mbappé

Désormais installé comme un cadre de l'équipe de France et du PSG, Kylian Mbappé fêtera prochainement ses 25 ans. Et Youri Djorkaeff, attaquant des Bleus lors du sacre à la Coupe du Monde 1998, espère être bluffé encore longtemps pour le gamin de Bondy et n'hésite pas à lui faire passer un message à ce sujet.

Où s'arrêtera Kylian Mbappé, qui compte déjà à 24 ans l'un des plus gros palmarès du football français et un rendement assez hallucinant avec l'équipe de France et le PSG ? Les objectifs sont encore nombreux pour l'ancien joueur de l'AS Monaco, qui court notamment toujours après sa première Ligue des Champions et le Ballon d'Or.

Mbappé attendu au tournant

Mais le statut de superstar de Mbappé suscite toujours plus d'attentes chez les observateurs, à l'image de Youri Djorkaeff. Au micro de Téléfoot dimanche, l'ancien attaquant de l'équipe de France et du PSG a expliqué qu'il en attendait toujours plus de la part de Kylian Mbappé.

« Il faut qu’il nous surprenne »