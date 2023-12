PSG : Un crack fait mieux que Zaïre-Emery, voilà pourquoi

Thomas Bourseau

Le PSG dispose d’un véritable joyau comme Luis Enrique l’a déjà fait savoir cette saison. Warren Zaïre-Emery (17 ans) impressionne de par sa maturité, mais a un train de retard sur Jude Bellingham (20 ans) pour une simple raison selon Bixente Lizarazu : le Real Madrid.

Warren Zaïre-Emery a seulement 17 ans, mais bluffe continuellement Luis Enrique. Son entraîneur l’a qualifié de diamant brut en début de saison. Et depuis ? Le technicien espagnol ne cesse d’être ébahi devant les performances de Zaïre-Emery. Et pour cause, le titi parisien est passé depuis septembre de capitaine de l’équipe de France espoirs à international français appelé par Didier Deschamps et de titulaire indiscutable dans le onze de départ du PSG version Luis Enrique.

Bellingham a une longueur d’avance sur Zaïre-Emery pour Lizarazu

À titre de comparaison en terme de maturité, Warren Zaïre-Emery est souvent comparé à Jude Bellingham. Mais du point de vue de Bixente Lizarazu, l’international anglais de 20 ans se trouve à un stade supérieur pour la simple et bonne raison qu’il évolue au Real Madrid et non au PSG.

«Bellingham ? c’est pareil, si ce n’est qu’il joue au Real Madrid. C’est là toute la différence»