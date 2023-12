PSG - Zaïre-Emery : Luis Enrique justifie un choix inédit

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois, Luis Enrique a pris tout le monde de court avec sa composition d'équipe alignée pour affronter le LOSC dimanche soir. Afin de faire souffler Achraf Hakimi, l'entraîneur du PSG a décidé d'aligner Warren Zaïre-Emery dans une position hybride dans le couloir droit. Un choix assumé et expliqué par l'Espagnol.

Ce n'est pas la première fois que Luis Enrique surprend tout le monde avec sa composition d'équipe, et c'est cette fois-ci le positionnement de Warren Zaïre-Emery qui a interpellé. Positionné dans le couloir droit de la défense à l'occasion du déplacement à Lille dimanche soir, le joueur formé au PSG remplacé numériquement Achraf Hakimi, laissé sur le banc au coup d'envoi. Un choix surprenant mais assumé par Luis Enrique.

«Nous avons tenté quelque chose de différent»

« Nous avons tenté quelque chose de différent ce soir afin d’avoir plus de contrôle. Nous l’avons bien fait pendant les 80 premières minutes selon moi. Il n’y avait aucun souci à ce niveau contre un super adversaire. Nous contrôlions et menions au score. Je dois revoir les 10 dernières minutes parce que c’est très frustrant de perdre à cause de deux ou trois minutes mal gérées en fin de match », assure l'entraîneur du PSG au micro de Prime Vidéo , avant d'en rajouter une couche en conférence de presse.

«Warren, comme Viti (Vitinha) ont apporté du surnombre»