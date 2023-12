PSG : Mbappé se fait tacler en direct pour son comportement

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'attitude de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d'encre depuis quelque temps, et de nombreux observateurs reprochent à la star du PSG ses sauts d'humeur sur le terrain, que ce soit envers ses coéquipiers ou son entraîneur, Luis Enrique. Christophe Dugarry se lâche à ce sujet et pointe du doigt le comportement de Mbappé.

Existe-t-il un malaise Kylian Mbappé en ce moment au PSG ? Déjà très agacé que son équipe n'ait pas joué le jeu à fond lors du match face au Borussia Dortmund mercredi dernier en Ligue des Champions (1-1), le capitaine de l'équipe de France a de nouveau semblé très tendu dimanche soir sur la pelouse du LOSC (1-1). Buteur sur penalty, Mbappé n'a même pas pris la peine de célébrer son but, et l'attitude de la star du PSG fait couler beaucoup d'encre et laisse supposer un gros souci en interne.

« Néfaste pour lui et pour ses partenaires »

En direct sur RMC Spor t, lundi soir, Christophe Dugarry a fustigé l'attitude de Kylian Mbappé qu'il trouve incorrecte pour ses coéquipiers du PSG : « Il a eu des exigences, on lui a tout donné. Le Paris Saint-Germain lui a tout donné. Alors attention, il l’a bien rendu depuis qu’il est là. Il a rempli son contrat, il n’y a aucun problème. Mais tu n'as pas à montrer ça. Tu sais que la moindre image, la moindre caméra qui est sur toi, dès que tu vas montrer quelque chose ça va être interprété. Pour moi, un grand joueur a un devoir d’exemplarité. Il est dans une équipe qui doute, qui n’a pas trouvé, et de loin, son rythme de croisière, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Je trouve que montrer cette attitude-là, ce n’est pas un problème, il n’y a rien de grave, mais c’est néfaste pour lui et pour ses partenaires », lâche l'ancien attaquant de l'OM.

« Un mauvais message »