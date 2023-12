PSG : Un clash entre Mbappé et Enrique ?

Thomas Bourseau

Entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, ça ne semble pas ou plus être l’amour fou. En attestent l’épisode de Dortmund la semaine dernière lors duquel l’attaquant n’a pas été en adéquation avec les consignes de fin de match de l’entraîneur. Ce sujet serait si brûlant qu’en interne aucune des parties n’aimerait le commenter. Explications.

Kylian Mbappé traînerait-il son spleen au PSG ces derniers temps. Depuis son triplé inscrit sur la pelouse de Reims avant la trêve internationale de novembre, la relation entre le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain et Luis Enrique semblerait avoir en partie été entachée par la déclaration de l’entraîneur sur le rendement insuffisant de Mbappé dans le jeu après le match.

Une attitude de Mbappé qui interpelle, un changement de cap d’Enrique ?

Et depuis, Kylian Mbappé évolue dans une position plus axiale qui lui sied guère au vu de son langage corporel au Borussia Dortmund et son attitude à Lille dimanche dernier après son penalty transformé (1-1) qui ne sont pas passés inaperçus en interne selon L’Équipe . De quoi créer un malaise en coulisses ?

Le clan Mbappé et le PSG refuseraient de toucher à ce dossier sensible