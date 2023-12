PSG : Explication au sommet entre Luis Enrique et Mbappé

Pierrick Levallet

Toujours aussi impressionnant au niveau des statistiques, Kylian Mbappé semble cependant moins influant dans le jeu du PSG. La star de 24 ans aurait notamment un problème avec Luis Enrique, et des tensions seraient en train de naître entre les deux hommes. Le technicien espagnol se serait alors entretenu avec l'international français pour mettre les choses à plat.

Kylian Mbappé a un problème au PSG ?

Kylian Mbappé n’aurait toujours pas digéré le match contre le Borussia Dortmund. Son positionnement sur le terrain lui poserait également problème. Le champion du monde 2018 n’éprouverait pas un grand plaisir à évoluer en tant que numéro 9. Luis Enrique a alors réglé ses comptes avec le natif de Bondy.

Luis Enrique a réglé ses comptes avec lui