PSG : Il craint déjà Kylian Mbappé !

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a rendu son verdict et le PSG semble plutôt bien s'en sortir en héritant de la Real Sociedad, l'adversaire le plus abordable sur le papier. A l'inverse, le club basque a peut-être le pire tirage possible et son président, Jokin Aperribay n'est d'ailleurs pas rassuré et se méfie évidemment de Kylian Mbappé.

Deuxième de son groupe, le PSG attendait fébrilement de connaître son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Finalement, le club de la capitale s'en tire bien en héritant de la Real Sociedad, sur le papier l'adversaire le plus abordable possible.

La Real Sociedad se méfie déjà de Mbappé

A l'inverse, pour la Real Sociedad, ce n'est pas une bonne nouvelle, et malgré la mauvaise passe que traverse Kylian Mbappé, Jokin Aperribay n'est pas rassuré. « Il reste encore beaucoup de temps avant les huitièmes ! », lance le président du club basque au micro de Movistar+ avant de poursuivre.

«Le PSG était le tirage le plus difficile de tous»