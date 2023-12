PSG - Mbappé : Luis Enrique se fait fracasser

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, Luis Enrique a décidé d’aligner une nouvelle fois Kylian Mbappé à la pointe de son attaque. Un choix qui ne porte pas ses fruits pour le PSG pour le moment et les explications de Luis Enrique agacent sérieusement Daniel Riolo qui attend désormais une réponse claire du technicien espagnol.

Face au LOSC dimanche soir, Kylian Mbappé a évolué dans un poste d'avant-centre qui ne semble pas lui convenir. « Non, non, Kylian joue où il le décide. Il a une liberté totale de positionnement. Il peut jouer à l’intérieur, à l’extérieur, et nous, nous équilibrons les positions de l’équipe », expliquait Luis Enrique. Mais les explications de l'entraîneur du PSG ne semblent pas convaincre Daniel Riolo.

«Il ne veut jamais répondre correctement»

« Il parle chinois en fait, car en même temps il ne veut jamais répondre correctement à une question tellement il déteste répondre aux questions. Je ne comprends pas car lorsqu’on a choisi l’entraîneur et que Campos avait sa liste, dans les critères de sélection pour recruter, donc il y avait Luis Enrique, il y avait schéma tactique, communication, rapport avec les médias… Dans ces deux dernières catégories, il a zéro ! Il déteste ça, parler et raconter », lance le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«Les replis, il n’y a rien, il fait semblant»