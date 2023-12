Jackpot pour le PSG, il fait une annonce inquiétante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais officiel, le PSG connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il s’agit de la Real Sociedad. Sur le papier, cela semble être un excellent tirage, mais Frédéric Hermel calme tout le monde et rappelle que l’équipe basque est celle qui joue le mieux en Espagne. Les Parisiens sont prévenus.

Deuxième de son groupe, le PSG s'attendait à du lourd pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et pour cause, le club de la capitale pouvait hériter de Manchester City, du Bayern Munich, du Real Madrid ou encore d'Arsenal ou du FC Barcelone. Finalement, c'est la Real Sociedad qui se dressera devant le PSG en février prochain. Et bien que sur le papier cela ressemble au tirage idéal, Frédéric Hermel, correspondant en Espagne pour RMC , calme tout le monde.

«C’est le tirage pourri par excellence pour le PSG»

« C’est le tirage pourri par excellence pour le PSG. Il s’apparente au petit Poucet sauf que dans le jeu, c’est l’équipe qui joue le mieux au football de toute l’Espagne. C’est vrai que c’est une équipe qui a peu d’expérience européenne. C’est un grand d’Espagne mais un petit d’Europe. Mais au niveau des joueurs de ballon, c’est vraiment une équipe qui va poser des problèmes au PSG », lance le spécialiste du football espagnol au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche.

«La Real Sociedad n'a rien à perdre face au PSG»