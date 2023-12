PSG - Mbappé : Ça chauffe en privé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aligné dans l’axe ces dernières semaines, Kylian Mbappé peine à convaincre et semblait même bouder au cours de ses récentes apparitions, en témoignent sa sortie du terrain contre Dortmund et son visage après le but inscrit à Lille. En privé, la relation serait en effet compliqué entre l’international français et le staff technique.

Difficile de dire que Kylian Mbappé n’a pas réussi son début de saison, totalisant 19 buts en 21 apparitions toutes compétitions confondues. Et pourtant. L’international français se montre plus en difficulté avec le PSG ces dernières semaines, et même un brin boudeur comme on a pu le constater à l’issue du match contre Dortmund (1-1) et lors du match face à Lille (1-1). Positionné dans l’axe par Luis Enrique, Mbappé ne semble pas ravi de ce choix assumé par l’entraîneur espagnol.



Pourquoi Luis Enrique met-il Mbappé dans l'axe ?

Comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes du jour, Luis Enrique a décidé d’aligner Kylian Mbappé dans l’axe afin de pouvoir aligner sur les côtés des joueurs ne rechignant pas sur les tâches défensives. Une version appuyée par Romain Molina dans une vidéo publiée sur YouTube . « C’est quand même assez compliqué, car pourquoi on le met dans l’axe ? C’est parce que Luis Enrique n’arrête pas de dire : "oui mais tu ne défends pas sur le côté". Et lui il a besoin d’ailiers qui défendent » , confie le journaliste, ajoutant que tout n’est pas rose entre Kylian Mbappé et Luis Enrique.

« Entre le staff et Mbappé, ce n’est pas toujours facile »