PSG : Il dévoile ce que Mbappé déteste avec Luis Enrique !

Luis Enrique a repositionné Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque lors des dernières sorties du PSG. Un poste que le capitaine de l’équipe de France n’affectionne guère comme il a pu le faire savoir ou le démontrer par le passé. Ayant le visage plus fermé ces derniers temps, Mbappé traînerait son spleen et boude selon Eric Di Meco qui a expliqué que le joueur n’aime pas le nouveaux choix tactique de Luis Enrique.

Kylian Mbappé n’aime pas jouer au poste d’avant-centre au PSG. D’où ses déclarations en septembre 2022 pendant un trêve internationale avec l’équipe de France ainsi que son fameux « Pivot Gang » publié en Story Instagram en octobre de la même année. Depuis son retour de la trêve internationale de novembre, Mbappé évolue dans une position plus axiale avec Luis Enrique. L’Equipe a noté dans son édition du jour un certain mécontentement non dissimulé de la part de Mbappé concernant le changement tactique opéré par l’entraîneur du PSG.

«Il veut que tout le monde sache qu’il fait la gueule»

Sur les ondes de RMC , Eric Di Meco s’est confié lundi soir pendant l’émission Rothen s’enflamme sur le cas Kylian Mbappé en évoquant ledit positionnement qui semble être problématique aux yeux de l’attaquant du PSG. « Je pense qu’il est agacé par son positionnement, il n’aime pas jouer à ce poste-là. Mbappé n’aime pas jouer avant-centre, on le sait depuis l’an dernier, le “pivot gang”, on connaît l’histoire. Il ne peut pas jouer sur ses qualités, il touche moins de ballons, il part de moins loin, il ne reçoit pas que des bons ballons (...) Tu peux être très bien dans ton vestiaire et ne pas aimer l’équipe dans laquelle tu joues. Peut-être qu’il voit que son équipe a des lacunes. Il fait la gueule pendant les matchs, mais il le montre en plus. Il veut que tout le monde sache qu’il fait la gueule ».

