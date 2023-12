PSG : Mbappé sous le feu des critiques, il dénonce un acharnement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré son but face au LOSC dimanche dernier (1-1), Kylian Mbappé n'a pas échappé aux critiques ces derniers jours. Son attitude a suscité nombre d'interrogations et certains observateurs ont évoqué des tensions avec Luis Enrique. Mais pour Jérôme Rothen, les critiques sont injustifiées. En réalité, la star française serait épanoui au sein du groupe parisien.

Kylian Mbappé est sous le feu des critiques depuis dimanche soir. Sa non célébration après son penalty a surpris et provoqué une vague de rumeurs. Des sources ont évoqué des tensions entre le joueur et Luis Enrique en raison de son positionnement sur le terrain. Sur l'antenne de RMC, Jérôme Rothen est revenu sur ce dossier Mbappé.

Mercato - PSG : Transfert surprise à Paris, une offre de 25M€ est dégainée https://t.co/6YkDTsBjrI pic.twitter.com/Ve8euYlehh — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Rothen assure la défense de Mbappé

« Les critiques sur l’attitude de Mbappé ? Je pense qu’on en fait beaucoup pour pas grand-chose. J’ai l’impression que dès qu’il y a quelque chose qui ne passe pas bien avec Kylian Mbappé, à tous les niveaux, ça en fait des débats à n’en plus finir. On le juge sur sa personnalité, on le juge sur ses performances footballistiques il n’y a pas de soucis. Mais quand ça dépasse le cadre sportif je trouve ça hallucinant. Quand il y a un ancien joueur qui parle de la frustration de Kylian Mbappé, moi ça me fait rire. On a vite oublié les attitudes que l’on pouvait avoir par moment » a confié l'ancien joueur du PSG.

« Il est très épanoui avec le groupe »