Le PSG se loupe et trouve une excuse improbable

Tenu en échec sur la pelouse du LOSC, le PSG a concédé un but de Jonathan David dans les arrêts de jeu du match (1-1). Après la rencontre, les Parisiens n'ont pas manqué d'afficher leur frustration alors qu'ils ont dominé le match. Manuel Ugarte et Luis Enrique pointent également du doigt la qualité de la pelouse du Stade Pierre-Mauroy.

Malgré l'ouverture du score de Kylian Mbappé sur penalty, le PSG s'est montré trop imprécis pour s'imposer à Lille qui a égalisé dans les arrêts de jeu grâce à Jonathan David (1-1). Après la rencontre, Manuel Ugarte pointait notamment du doigt l'état de la pelouse du stade Pierre-Mauroy.

Le PSG critique la pelouse lilloise

« Lille est une équipe très forte et notamment à domicile, mais je crois que Paris s’est montré meilleur sur ce match. Il faut prendre en compte les détails. Il y a aussi le terrain difficile qui nous a handicapé ce soir, mais pas seulement. On a eu des situations mais il nous a manqué le réalisme devant le but. On sait que le football, c’est une question de réalisme de toute façon », confie le milieu de terrain du PSG au micro de Prime Vidéo .

«L’état du terrain ne nous a pas permis d’être très précis»