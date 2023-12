Mbappé en pleine galère, le PSG l’a mauvaise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé éprouve quelques difficultés ces dernières semaines, ce qui n’a échappé à personne, y compris en interne. Au sein du PSG, on serait en effet déçu du niveau actuel de l’international français, actuellement dans sa dernière année de contrat après son refus de prolonger durant l’été.

Qu’arrive-t-il à Kylian Mbappé ? L’international français, qui va fêter ses 25 ans mercredi, traverse un passage à vide et peine à le cacher. Alors qu’il semblait bouder après le nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1) la semaine dernière, le numéro 7 du PSG n’a pas pris le temps de célébrer son but contre Lille (1-1) dimanche. Et s’il continue de marquer, avec 19 buts réalisations toutes compétitions confondues cette saison, Kylian Mbappé affiche néanmoins un niveau en deçà des attentes.

PSG : Une révélation tombe sur Mbappé ! https://t.co/IosWSYP55Y pic.twitter.com/1TiJc7oArf — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

« Qu’est-ce qui s’est passé pour qu’il donne l’impression d’en avoir marre de jouer au foot ? »

« Mbappé était sur le toit du monde où son niveau était stratosphérique, un an après, qu’est-ce qui s’est passé pour qu’il donne l’impression d’en avoir marre de jouer au foot ? Car globalement, dans son année, il n’est pas terrible , s’interrogeait dimanche soir Daniel Riolo au micro de RMC. Le bilan par rapport aux exigences et ce qu’on attend de lui, c’est moyen avec ces pointes à pas bon du tout, des pointes à exaspérant, et de temps en temps, oui il montre qu’il a encore quelque chose et évidemment qu’il a quelque chose, il manquerait plus que ça. Mais une année qui m’a déçu, et le match de ce soir est absolument terrible ».

« Ce n’est pas toujours facile »