PSG - Cambriolage : Découvrez l’univers de la famille Letellier, agressée lundi soir

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Alexandre Letellier vit avec sa femme et ses deux enfants en région parisienne. Lors de récentes interviews, Chloé Letellier s'est totalement livré sur sa rencontre et son quotidien avec le joueur de 33 ans. Et malheureusement pour le couple, il a été victime d'un violent cambriolage dans la nuit de lundi à mardi.

Engagé avec le PSG jusqu'au 30 juin 2024, Alexandre Letellier est comblé dans sa vie. S'il est barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et d'Arnau Tenas dans son club, il est un homme épanoui dans la vie de tous les jours. En effet, Alexandre Letellier partage sa vie avec sa compagne Chloé, et ses deux enfants. Influenceuse, la femme du joueur de 33 ans a lâché de nombreuses confidences sur leur vie de couple.

«Je ne suis pas ce que les haters disent»

« Ma rencontre avec Alexandre Letellier ? Je suis arrivée dans ce milieu avec des a priori, mais il m’a fait changer d’avis. Quand j’ai commencé à décoller sur Instagram, c’est là que j’ai pris conscience de l’étiquette que j’avais en recevant des messages. Les raccourcis sont rapides: footballeur, argent, belle vie… Ça va vite. S’ils s’étaient intéressés à ma vie en tant que femme, ils auraient compris que ce n’est pas du tout ça. Tu es plus sujette aux critiques. Je ne gérais pas du tout au début. Devenir maman m’a beaucoup accompli. Je ne suis pas ce que les haters disent, je ne suis pas avec mon mari pour l’argent. C’est l’attaque facile » , a raconté Chloé Letellier au podscast Muffin Game en avril dernier.

«Je suis sortie de ma zone de confort à 18 ans»

Avant sa rencontre avec Alexandre Letellier, Chloé s'est lancée dans l'immobilier par hasard et sans diplôme. « Quand j’ai raté mon Bac, je l'ai pris comme un échec. Mais j’ai tellement rebondit vite. Quand je regarde en arrière, je me dis que si je l’avais eu, j’aurais peut-être eu un chemin de vie plus linéaire, plus tracé. Je suis sortie de ma zone de confort à 18 ans » , a-t-elle confié.

«On n’a pas dormi ensemble pendant 18 mois»

Désormais créatrice digitale et entrepreneuse, Chloé Letellier gagne sa vie grâce à ses contenus sur les réseaux sociaux. « J'ai longtemps eu envie d’ouvrir mon site de vente en ligne. J’ai cherché une idée pour me démarquer. Le Covid est arrivé, beaucoup de boutiques ont fermé. Il y a un vrai créneau à faire avec ça. L’idée d’un concept différent, avec la vente des vêtements de boutiques indépendantes qui n’ont pas de e-shop, est arrivée. Pendant un mois, la boutique vend des articles différents. Ça permet de la faire connaître et la mettre en avant », a-t-elle ajouté.

La famille Letellier victime d'un violent cambriolage