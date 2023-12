Le malaise Mbappé confirmé au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le torchon brûle entre Luis Enrique et Kylian Mbappé ? Le joueur français semble nonchalant depuis qu'il occupe le poste de numéro 9. Questionné sur une supposée colère du joueur français lors de la rencontre face au LOSC, Luis Enrique a botté en touche dimanche. Mais son positionnement pourrait bien être la source du problème.

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé apparaît moins souriant. Même lorsqu'il transforme un penalty face au LOSC dimanche dernier (1-1), le joueur refuse de célébrer. Alors la question se pose : il y a t-il un problème avec Mbappé ? L'Equipe s'est penché sur ce dossier.

Mbappé a semblé boudeur

Le quotidien sportif explique que plusieurs interlocuteurs ont refusé de se prononcer sur le sujet afin d'éviter toute polémique cette saison. Mais si tensions il y a, c'est sûrement à cause de son positionnement sur le terrain comme l'explique RMC Sport.

Des tensions liées à son positionnement