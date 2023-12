PSG - Metz : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Amadou Diawara

Déjà assuré de finir champion d'automne, le PSG accueille le FC Metz au Parc des Princes de mercredi soir. Pour son dernier match avant la trêve hivernale, le club de la capitale aura à cœur de finir l'année en beauté lors de cette 17ème journée de Ligue 1. La rencontre sera à suivre dès 21 heures sur les chaines TV et streaming de Canal + et de DAZN.

Leader de Ligue 1 avec 37 points (onze victoires, quatre nul et une défaite) en 16 journées, le PSG de Luis Enrique est déjà assuré de finir champion d'automne. En effet, l'OGC Nice - dauphin du PSG en championnat - compte 32 points (neuf victoires, cinq nuls et deux défaites) et il ne reste plus qu'un match à jouer avant la trêve hivernale. Pour finir l'année 2023, le PSG va se frotter au FC Metz ce mercredi soir au Parc des Princes. Une rencontre à suivre sur les chaines TV et streaming de Canal + et de DAZN .





Le PSG reçoit Metz ce mercredi soir

Avant d'affronter le FC Metz, le PSG affiche une très grande forme en Ligue 1. En effet, les hommes de Luis Enrique sont invaincus depuis plus de trois mois. Plus précisément, la bande à Kylian Mbappé n'a pas connu la défaite depuis le 15 septembre, date où l'OGC Nice s'était imposé au Parc des Princes. De son côté, le FC Metz est mal en point, étant sur une série de trois défaites consécutives en décembre : 2-0 au LOSC le 3 décembre, 1-0 face au Stade Brestois le 10 décembre et 1-0 contre le Montpellier HSC le 17 décembre. Pour ne pas finir l'année sur une très mauvaise note, les Grenats - actuellement 14èmes en championnat avec 16 points (quatre victoires, quatre nuls et huit défaites) - doivent absolument prendre au moins un point au Parc des Princes. Et la tâche sera ardue. D'autant que Kylian Mbappé est l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec 16 réalisations. Mais heureusement pour le FC Metz, Ousmane Dembélé - meilleur passeur du championnat avec cinq offrandes (à égalité avec Pierre-Emerick Aubameyang et Florian Sotoca) - ne sera pas de la partie ce mercredi soir. Comme communiqué par le PSG, son numéro 10 est « victime d’une petite alerte aux ischios jambiers (...) et sera préservé contre Metz » .

Ousmane Dembélé préservé contre Metz

A la veille du duel entre le PSG et le FC Metz ce mercredi soir au Parc des Princes, voici les compositions probables :



PSG : Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Milan Skriniar, Marquinhos - Lucas Hernandez - Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery, Vitinha - Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et Bradley Barcola.



FC Metz : Alexandre Oukidja - Matthieu Udol, Ismaël Traoré, Christophe Hérelle, Koffi Kouao - Danley Jean Jacques, Lamine Camara, Ablie Jallow - Kevin Van Den Kerkhof, Cheikh Sabaly et Simon Elisor.