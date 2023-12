PSG : Un projet XXL annoncé, jackpot à 50M€ en vue ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, la Fifa a dévoilé la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs qui entrera en vigueur dès 2025. 32 participants se retrouveront désormais tous les quatre ans, et le PSG est d’ores et déjà assuré de participer à la première édition. Un joli coup assuré pour le club sur un plan financier...

Une petite révolution prend forme dans le monde du football, et le PSG est concerné. Ce dimanche, la Fifa a officialisé la nouvelle formule de son Mondial des clubs, qui se déroulera tous les quatre ans avec 32 équipes dès 2025. Douze d’entre elles seront européennes, comprenant le vainqueur des quatre dernières éditions de la Ligue des champions (Chelsea, Real Madrid, Manchester City, et le vainqueur de cette année) ainsi que les huit meilleures équipes du classement UEFA, comprenant donc le PSG, avec le Bayern Munich, l'Inter Milan, Porto et Benfica, avec trois autres clubs). La CAF (Afrique), l'AFC (Asie) et la Concacaf (Amérique du Nord) disposeront de quatre participants, le Conmebol (Amérique du sud) six et l'OFC (Océanie) une équipe. Une nouvelle entrée d’argent en vue pour le PSG.

« 30 et 50 millions d’euros si ce n’est plus » pour le PSG

A peine annoncée, cette nouvelle Coupe du monde des clubs s’annonce déjà gagnante pour le PSG sur un plan financier, et ce même si les droits commerciaux et télévisés n’ont pas été vendus. « A minima, il y aura une prime de participation. Il reste à savoir si elle sera comparable à celle de la Ligue des champions qui est de 15 millions d’euros. On peut également ajouter une potentielle prime de qualification, une participation sur la billetterie et des droits télés qui devraient rapporter au bas mot entre 30 et 50 millions d’euros si ce n’est plus », confie dans Le Parisien Pierre Rondeau, économiste du sport et directeur de l’Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès.

Un gain de notoriété pour le PSG