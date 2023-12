Mercato - PSG : Une offre va partir pour Mbappé

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé devrait encore faire parler de lui sur le mercato au cours des semaines à venir. La star de 24 ans est en fin de contrat avec le PSG en juin prochain et sera libre de négocier avec qui elle souhaite à partir du 1er janvier. De son côté, la direction parisienne veut éviter de le voir partir à l'issue de la saison. Dans cette optique, une offre serait en préparation pour tenter de le retenir.

Mbappé a l'embarras du choix sur le mercato

Le Real Madrid garderait un œil attentif sur le dossier. Florentino Pérez n’a pas oublié Kylian Mbappé malgré la désillusion de mai 2022. Le président madrilène se montrerait néanmoins prudent afin d’éviter de subir un échec aussi cuisant. Arsenal et Liverpool seraient également de la partie. Les deux clubs de Premier League verraient l’arrivée de Kylian Mbappé d’un très bon œil. Le PSG, de son côté, veut éviter de voir le champion du monde 2018 partir libre à l’issue de la saison. Et dans cette optique, la direction parisienne ne devrait plus tarder à passer à l’offensive dans ce dossier.

Le PSG prépare son offensive