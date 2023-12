Mercato - PSG : Une erreur à 90M€ ?

Arnaud De Kanel

En quête d'un numéro 9 l'été dernier, le PSG a mis le paquet sur ce poste en recrutant deux joueurs. Gonçalo Ramos a été le premier à rejoindre la capitale avant que Randal Kolo-Muani ne le suive en toute fin de mercato. Les Parisiens ont déboursé 90M€ pour s'attacher les services de l'attaquant français qui a raté sa première partie de saison et qui donne l'impression que le PSG a fait une erreur en déboursant autant d'argent pour lui.

Le PSG s'est considérablement renforcé l'été dernier en attaque en déboursant un peu moins de 300M€ rien que dans ce secteur de jeu. Certes, il fallait mettre les moyens pour oublier Leo Messi et Neymar qui, malgré toutes les critiques, avaient réalisé une saison exceptionnelle sur le plan statistiques. Recruté pour 90M€, Randal Kolo-Muani est le transfert le plus cher de l'été mais il est loin de donner satisfaction.



Début de saison raté pour Kolo-Muani

Randal Kolo-Muani n'a pas réussi la première partie escomptée. En 17 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec le PSG, il n'a démarré qu'à 9 reprises et il ne compte que 5 buts et deux passes décisives. Des statistiques faibles mais assez flatteuses pour l'international tricolore tant il éprouve des difficultés dans le jeu. Pour un joueur recruté 90M€, même s'il n'est pas responsable du prix de son transfert, le rendement est beaucoup trop faible et en deçà des attentes.

«On a un problème de niveau de joueur»