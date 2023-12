Mercato - OM : Un gros coup à 17M€ totalement relancé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors que son temps de jeu avec l’OM est très irrégulier, Pape Gueye serait courtisé par Burnley qui envisage de mettre 17M€ sur la table cet hiver dans ce dossier. Mais de son côté, le milieu de terrain sénégalais laisse entendre qu’il continuera l’aventure à l’OM…

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Pape Gueye (24 ans) va donc avoir une décision radicale à prendre dans les mois à venir pour son futur. D’ailleurs, comme le média anglais The Sun l’a révélé dimanche, le club de Burnley envisagerait sérieusement de recruter le milieu de terrain sénégalais lors du mercato de janvier, et envisagerait même de mettre 17M€ sur la table pour concrétiser le transfert. Mais Gueye est-il pour autant disposé à quitter l’OM ?

« Me donner à 100 % pour le club »

Interrogé en zone mixte dimanche après la victoire de l’OM face à Clermont en championnat (2-1), Pape Gueye a évoqué son temps de jeu limité cette saison mais assure malgré tout qu’il se sent bein au sein du club phocéen : « C'est un plaisir d'aider l'équipe, c'est le coach qui choisit. Que je rentre 5-10 minutes ou que je fasse tout le match, je vais toujours me donner à 100% pour l'équipe et le club. C'est cet état d'esprit qu'il faut avoir, donc pas de crainte »,indique l’international sénégalais, qui ne compte que 3 apparitions en Ligue 1 avec l’OM.

Gueye lâche un indice