Mercato - OM : C’est confirmé, un nouveau renfort arrive

Après les départs de Javier Ribalta et David Friio en octobre et l'arrivée de Mehdi Benatia en novembre dans l'encadrement du club, l'OM poursuit son projet de restructuration. Comme l'a annoncé ce lundi Foot Mercato et confirmé La Minute OM, le club phocéen va bien étoffer sa cellule de recrutement en s'offrant les services d'Ali Zarrak, ancien recruteur de l'AJ Auxerre et du Havre.

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans moins de deux semaines, l'OM compte bien jouer les premiers rôles. Si de nouveaux éléments sont attendus pour renforcer l'effectif cet hiver, le club phocéen compte également faire bouger les choses dans son organigramme.

Ali Zarrak va renforcer la cellule de recrutement

Après le départ du directeur du football, Javier Ribalta, mi-octobre, puis du directeur sportif du club, David Friio, moins d'une semaine après, l'OM va accueillir un nouvel élément dans son organigramme, moins d'un mois après la nomination de Medhi Benatia en qualité de coordinateur sportif. Comme l'a annoncé ce lundi Foot Mercato , et confirmé La Minute OM , Marseille va bien renforcer sa cellule de recrutement en s'attachant les services d'Ali Zarrak.

Un passage écourté à Lorient

Passé par Le Havre ou encore l’AJ Auxerre, Ali Zarrak était arrivé au mois de mais dernier à Lorient en tant que coordinateur du recrutement. Mais après sept mois, le club breton a finalement décidé de s'en séparer.