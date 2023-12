Mercato - PSG : Un joueur dit oui, voilà le premier transfert de l’hiver ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG serait sur le point de boucler un premier dossier. Le club parisien serait tout proche de signer Lucas Beraldo, jeune défenseur central de 20 ans. Actuellement sous contrat avec le FC São Paulo, le joueur serait enclin à débarquer en France. 25M€ pourraient suffire pour clôturer cette opération.

Comme annoncé par le 10Sport.com en octobre dernier, le PSG a posé son regard sur l'Amérique du Sud. Le but étant de découvrir les futures stars du projet parisien. Et les dernières pistes annoncées confirment les travaux de Luis Campos et de son équipe. Gabriel Moscardo (Corinthians) serait ciblé, tout comme Lucas Beraldo.

Mercato - PSG : Transfert surprise à Paris, une offre de 25M€ est dégainée https://t.co/6YkDTsBjrI pic.twitter.com/Ve8euYlehh — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Beraldo veut rejoindre le PSG

La nouvelle a été annoncé par la presse brésilienne, puis confirmée par les médias français. Le PSG serait sur le point de boucler l'arrivée du jeune défenseur central de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2028 avec le FC São Paulo.

Le PSG aurait formulé une offre de 25M€

Beraldo aurait déjà donné son accord pour signer au PSG selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano. Désormais, la formation française doit trouver un accord avec le FC São Paulo. Le club brésilien réclamerait au moins 20M€,, mais la première offre proposée par le PSG (25M€) serait supérieure à celle-ci. Tous les feux sont au vert dans ce dossier ?