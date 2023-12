Mercato - PSG : Le boss rêve d’un «grand coach» à l’étranger ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé parmi les profils à l'étude l'été dernier lorsque le PSG se cherchait un nouvel entraîneur, Thiago Motta est finalement resté en Italie, et le club de la capitale a finalement nommé Luis Enrique. Pourtant, alors que Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait absolument collaborer avec son ancien joueur, ses méthodes sont adulées du côté du FC Bologne.

Ce n'est plus un secret pour personne, Nasser Al-Khelaïfi avait milité pour l'arrivée de Thiago Motta ces derniers mois au poste d'entraîneur du PSG, mais cette option n'a finalement pas été retenue. L'ancien milieu de terrain, passé par le Parc des Princes entre janvier 2012 et 2018, continue donc d'officier du côté de Bologne où il réalise des prouesses cette saison avec une 4e place actuellement en Serie A.

Ndoye raconte la méthode Motta

Interrogé par la Gazzetta dello Sport , Dan Ndoye se livre sur les clés de la réussite de la méthode Thiago Motta à Bologne : « Ce n'est pas facile de l'apprendre. Chaque joueur doit tout faire, et certains mouvements sont conditionnés à ce que fait le coéquipier juste avant. Tu es ailier ? Et non, tu n'es pas qu'ailier. Tu es beaucoup de choses dans le même match. Un jeu de positions et non de rôles », indique l'international suisse.

« C'est un perfectionniste »