PSG : Légendaire, Mbappé fait mieux que Neymar et Messi !

Kylian Mbappé est un monstre de précocité. Buteur hors pair, le Français est déjà le meilleur marqueur de l’histoire du PSG et se rapproche du Graal en équipe de France. A 25 ans, Mbappé a surclassé le total de buts de Lionel Messi et de Neymar au même âge.

Mercredi, Kylian Mbappé a fêté son 25ème anniversaire. L’année 2023 a été plutôt belle pour l’attaquant du PSG en termes de statistiques. En mars dernier, le champion du monde tricolore devenait le meilleur buteur du Paris Saint-Germain en dépassant les 200 réalisations de son prédécesseur et à présent dauphin Edinson Cavani. Et au mois de novembre, lors du festival de buts de l’équipe de France contre Gibraltar, Mbappé atteignait la barre des 300 buts en carrière.

304 buts pour Mbappé lorsque Neymar et Messi pointaient à 280 et 279

Le jour de son 25ème anniversaire, Kylian Mbappé en comptabilisait 304. Ce qui signifie que le capitaine de l’équipe de France a fait mieux que Neymar au moment où le Brésilien soufflait sa 25ème bougie (280 buts) et que Lionel Messi (279). Mbappé a éclipsé l’ancienne MNM du Paris Saint-Germain, mais pas seulement.

46 buts en équipe de France, 31 de plus que Benzema au même âge

En équipe de France, Kylian Mbappé est bien loin des buteurs les plus précoces au moment de fêter leur 25ème anniversaire. Le capitaine des Bleus compte 46 buts lorsque Jean Nicolas en avait marqué au même âge 21, que David Trezeguet pointait à 20, que la légende Just Fontaine en avait inscrit 17 et 15 pour Karim Benzema. Mbappé est bel et bien hors normes en termes de statistiques.