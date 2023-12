PSG : Une légende s’enflamme, «Mbappé est comme Zidane» !

Thomas Bourseau

Le PSG dispose d’un talent hors norme entre ses mains en la personne de Kylian Mbappé. Et ce n’est pas Pedro Miguel Pauleta qui affirmera le contraire. L’ancien buteur du Paris Saint-Germain a mis Mbappé à la table de Zinedine Zidane et de Lionel Messi entre autres ainsi que son idole Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé fête son 25ème anniversaire et a déjà inscrit 304 buts en carrière. Rien que ça. Mais ce n’est pas tout. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG, qui est devenu le capitaine de l’équipe de France en mars dernier, a été sacré champion du monde en 2018 et est entré dans l’histoire de la Coupe du monde en inscrivant un triplé lors de la finale du Mondial au Qatar en décembre 2022.

«300 buts... Certains ne les mettent même pas à l'entraînement»

En novembre dernier, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs restait sans voix au moment où Kylian Mbappé atteignait la barre des 300 buts en carrière. « Ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Mais il nous a tellement habitués à ces performances, c'est juste incroyable. (…) Il a déjà 300 buts et il n'a que seize ans (rire). Que voulez-vous que je vous dise ? C'est juste extraordinaire. Continuons à le regarder. C'est sûr, il peut peaufiner encore des choses, parce qu'on n'est pas toujours finis. Mais bon, 300 buts... Certains ne les mettent même pas à l'entraînement. ».

«Il est admiré par tout le monde. Tout le monde adorait Zidane»