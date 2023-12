PSG : «Parle Kylian !» En direct, Riolo se chauffe contre Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé conserve de très flatteuses statistiques cette saison bien que son rendement et que son niveau de jeu soient remis en question par certains. Daniel Riolo fait partie de ceux là. Pour lui, Kylian Mbappé doit prendre la décision de parler de sa situation au PSG, de ce qu’il a traversé l’été dernier afin de se libérer d’un poids et de repartir de l’avant pour ne pas laisser la situation actuelle empirer…

Cette saison, malgré ses performances inégales au PSG, Kylian Mbappé a tout de même conservé une belle ligne de statistiques. En effet, en comptabilisant ses matchs en Ligue 1 et en Ligue des champions, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain affiche 19 buts. Pour autant, les prestations de Mbappé sont critiquées et notamment par Daniel Riolo.

«Là Kylian Mbappé nous fait des prestations…»

Sur les ondes de RMC pour l ’After Foot mardi soir, Daniel Riolo a demandé à Kylian Mbappé de sortir de son silence afin de s’exprimer. « Là Kylian Mbappé nous fait des prestations… La théorie se tient que le manque de préparation et tout ce qu’il s’est passé cet été fait qu’il n’est pas en forme. Pas de problème mais qu’il vienne nous parler. Viens le dire ! ».

«C’est en train de virer à la catastrophe cette histoire»