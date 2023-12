PSG : Une guerre interne dans le clan Mbappé ? Riolo balance tout !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est sur tous les fronts. Sur le terrain comme en dehors, l’attaquant du PSG est bien entouré. Si bien que cela créerait des tensions en interne dans son cercle le plus proche au niveau de sa communication selon Daniel Riolo qui a fait un aveu sur le sujet après avoir été abordé par Patricia Goldman.

Mardi soir, sur le plateau de l’ After Foot , Daniel Riolo a vidé son sac sur Kylian Mbappé. Que ce soit son avenir, son manque de communication ou même son image qui s’est détériorée pendant l’année 2023 aux yeux du grand public selon lui, l’éditorialiste de RMC a également fait part d’une grande révélation. Une personne s’occupant de la communication de l’attaquant du PSG l’a approché il y a quelques semaines selon lui.

Riolo approché par une communicante de Mbappé : «Zéro nouvelle alors qu'on devait se parler»

« Il y a deux mois, je reçois un SMS. Une dame se présente : "Je m'occupe de la communication de Kylian Mbappé". Cette dame s'appelle Patricia Goldman, grande agence de communication à Paris. On devait se rencontrer, mais on n'a pas pu se voir. Derrière, zéro nouvelle alors qu'on devait se parler. Je n'ai jamais su pourquoi je devais la rencontrer. On devait parler de la communication de Kylian Mbappé. » . a lâché Riolo sur les ondes de RMC mardi soir. Cela aurait-il un lien avec les révélations fracassantes de l’éditorialiste de RMC début octobre via lesquelles il affirmait que Kylian Mbappé commençait à se faire un nom dans la vie nocturne parisienne ? La question reste sans réponse à ce jour.

