Messi - PSG : Le jour où tout a basculé pour Mbappé !

Kylian Mbappé et Lionel Messi s’étaient rendus coup pour coup pendant la finale de la dernière Coupe du monde au Qatar, le Français inscrivant un triplé et l’Argentin auteur d’un doublé. Cependant, l’Albiceleste est sortie victorieuse de la séance de tirs au but et a raflé la troisième étoile de son histoire. Un dénouement qui, selon Daniel Riolo, a révélé l’identité du vainqueur du Ballon d’or 2023.

Kylian Mbappé fête ses 25 ans ce mercredi 20 décembre. Il y un an, celui qui est depuis devenu capitaine de l’équipe de France, avait été à deux doigts d’offrir une troisième étoile au football français et par la même occasion, de rafler une deuxième Coupe du monde consécutive.

Le Ballon d’or 2023, une histoire de penalty selon Daniel Riolo

Auteur d’un triplé en finale de Coupe du monde face à l’Argentine de Lionel Messi, Kylian Mbappé a insisté impuissant à la défaite de l’équipe de France aux tirs au but (3-3 et 4-2 après t.a.b). De son côté, Lionel Messi a, comme Mbappé, transformé son penalty, mais a pu exulter au terme de la séance. Cette Coupe du monde, dont il a été élu meilleur joueur, lui a permis de mettre la main sur le 8ème Ballon d’or de sa carrière. Mais cette récompense serait revenue à Mbappé si la balance avait penché de l’autre côté pendant cette finale selon Daniel Riolo.

«Le monde entier a vu que ça s’est joué à un pénalty sinon c’est probablement lui qui aurait été le Ballon d’or»