Mercato : Des retrouvailles entre Messi et Ronaldo ? La grande annonce

Au terme de son contrat au PSG, Lionel Messi a refusé d’imiter Cristiano Ronaldo en quittant l’Europe pour l’Arabie saoudite. Néanmoins, le directeur de la Saudi Pro League est prêt à faire le maximum pour confronter les deux légendes du football dans le même championnat comme ce fut le cas en Liga.

Lionel Messi a mis un terme à son expérience parisienne des deux saisons à l’issue de l’exercice précédent. Et pour cause, l’octuple lauréat du Ballon d’or n’a pas pu profiter à fond de sa vie de famille lorsqu’il évoluait au Paris Saint-Germain comme il pouvait en jouir au FC Barcelone par le passé.

Messi a choisi l’Inter Miami plutôt que l’Arabie saoudite

« Ce sont deux années où je n'ai pas été heureux, je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille, j'ai raté beaucoup de choses de la vie de mes enfants à l’école. À Barcelone, j'allais les chercher, ici je le faisais beaucoup moins, je partageais moins d'activités avec eux. C'est aussi ce qui a motivé ma décision, pour renouer, entre guillemets, avec ma famille, avec mes enfants, et profiter du quotidien ». Confiait Lionel Messi à Mundo Deportivo en juin dernier. Avant de donner son accord à l’Inter Miami, l’Argentin a pris le soin de repousser les avances de la Saudi Pro League.

«Si Messi a l’ambition de jouer en Arabie Saoudite, nous le signerons immédiatement»