Mercato - OM : Deux recrues sont réclamées pour cet hiver

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, l'OM pourrait tenter de faire venir du renfort afin de garnir ses rangs. Et Christophe Dugarry, ancien attaquant du club olympien, estime qu'il faudrait recruter en priorité un défenseur ainsi qu'un milieu de terrain pour être compétitif en deuxième partie de saison.

À quoi faut-il s'attendre à l'OM pour le mercato de janvier ? Le président Pablo Longoria pourrait bien s'activer pour attirer un ou plusieurs renforts au sein de l'effectif marseillais, mais reste à cibler les grandes priorités et à trouver les profils adéquats sur le marché avec joueurs disposés à rallier l'OM.

Mercato - OM : Signature surprise à Marseille ! https://t.co/nVUvv3Cyj2 pic.twitter.com/fzExFKqcv1 — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Dugarry réclame deux renforts

Interrogé lundi sur RMC Sport , Christophe Dugarry a ciblé les deux priorités du mercato : « Pour moi l’OM doit quand même se renforcer au mercato. A mon avis, au moins un défenseur et un milieu de terrain de plus. De qualité, si c’est pour rajouter un joueur de plus, ça sert à rien. Il faut de véritables renforts. Marseille a des bons joueurs mais qui sont à mon avis encore un peu tendres pour l’OM », estime l'ancien attaquant de l'OM.

« La saison va être encore longue »