Mercato - PSG : En plein calvaire, un transfert inattendu se prépare ?

Prêté à l'AS Roma par le PSG cet été, Renato Sanches, plombé par les pépins physiques, peine toujours à trouver sa place au sein du club romain. Alors que son option d'achat ne sera pas levée, le FC Barcelone pourrait bien se pencher sur l'international portugais afin de compenser la longue absence de Gavi, blessé à un genou avec la sélection espagnole au mois de novembre, et qui ne reviendra pas de la saison.

Il était promis à un avenir radieux. Alors qu'il avait toutes les plus grandes écuries européennes à ses pieds à l'aube de sa carrière, Renato Sanches n'est plus que l'ombre de lui-même. Prêté par le PSG à l'AS Roma lors du dernier mercato estival, l'international portugais (32 sélections) n'a disputé que 228 minutes de jeu sous la tunique romaine cette saison, la faute à des pépins physiques récurrents notamment.

Direction le Barça cet hiver pour Sanches ?

Comme l'a indiqué La Gazzetta dello Sport récemment, l'ancien Lillois pourrait bien quitter la capitale italienne dès cet hiver. Pour l'heure, aucune piste n'a encore été évoquée, mais le Portugais pourrait bien satisfaire les besoins d'un géant européen. Alors que le FC Barcelone est toujours orphelin de Gavi, blessé à un genou avec la Roja au mois de novembre dernier, Mundo Deportivo a en effet soumis le nom du Portugais, en vue d'un prêt de six mois, afin de pallier la longue absence de la pépite barcelonaise, qui ne rejouera pas cette saison.

Un destin à la Edgar Davids ?

Si cette piste peut paraître surprenante, elle n'a pourtant rien d'inédit. Très peu utilisé à la Juventus Turin lors de la première moitié de la saison 2003/2004, Edgar Davids avait finalement rallier le Barça sous forme d'un prêt durant l'hiver, où il est finalement devenu un joueur clé lors de la seconde moitié de la saison. Reste désormais à savoir, si Renato Sanches connaîtra le même destin.