Mercato - ASSE : Il réclame du lourd cet hiver !

Venu dans le Forez pour prendre la succession de Laurent Batlles, Olivier Dall'Oglio a plutôt réussi sa première en empochant le point du match nul face aux Girondins de Bordeaux. Mais pour le journaliste Denis Balbir, il est encore trop tôt pour tirer des enseignements, surtout à l'approche du prochain mercato hivernal.

L'ère Olivier Dall'Oglio a débuté sur un match nul sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (0-0). Un point prometteur pour une équipe qui enchaînait les défaites sous les ordres de Laurent Batlles puis de Laurent Huard. Lors de sa chronique pour But Football Club, Denis Balbir s'est prononcé sur les premiers pas de Dall'Oglio à l'ASSE.

Balbir juge la première de Dall'Oglio

« Au niveau du système, on est resté sur le 4-3-3 que l’ASSE utilisait depuis plusieurs semaines avec Laurent Batlles. Dans le choix des hommes, Thomas Monconduit est revenu dans le onze. Pour l’instant, cela reste dans la continuité. Il y a surtout le discours neuf d’un entraîneur plus expérimenté, qui a un œil neuf sur Saint-Etienne pour ne pas avoir été un ancien joueur. Ce n’est pas encore maintenant qu’on peut le juger. Au-delà du système ou des joueurs, c’est peut-être ce qui fera la différenc e » a confié Balbir.

« Il faut prendre ses marques pour ensuite enclencher sur un Mercato plus précis »