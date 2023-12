ASSE : Le vestiaire pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Ça ne va toujours pas pour l'ASSE ! Dominés de bout en bout par les Girondins de Bordeaux samedi, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont été tenus en échec et n'ont plus gagné depuis 7 rencontres. Anthony Briançon commence à s'inquiéter et il demande un changement d'état d'esprit assez rapidement.

L'ASSE n'avance pas. Battus lors des six dernières rencontres toutes compétitions confondues, les Verts n'ont pas retrouvé le chemin de la victoire samedi alors qu'ils étaient opposés à des Girondins de Bordeaux également très mal en point. La situation devient de plus en plus préoccupante pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio, dixièmes après 18 journées de Ligue 2. Anthony Briançon est content d'avoir stoppé la série de défaites mais il veut que les mentalités changent.

Mercato - ASSE : Le nouvel entraineur annonce du lourd https://t.co/K0pAIx0qk4 pic.twitter.com/a3nPFHFb0Q — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

«Il faut simplement montrer un autre état d’esprit»

Le capitaine de l'ASSE l'a fait savoir en zone mixte après la rencontre. « On stoppe l'hémorragie car on restait sur six défaites en comptant le match de Coupe de France. Il fallait arrêter cela, aujourd’hui c’est fait. Bien évidemment nous aurions voulu gagner ce match, nous avons eu l’opportunité de le faire en première période mais dans l’ensemble on va se contenter d’un nul car je pense que Bordeaux méritait aussi. C’est une belle équipe. Ce n’était pas si simple avec le chamboulement lié à l’arrivée du nouveau coach, c’est un travail un peu dans l’urgence sur les deux matchs avec celui de Bastia. On aura l’occasion de travailler davantage les détails durant la trêve. Il faut simplement montrer un autre état d’esprit en attendant et en se montrant solidaires », a déclaré Anthony Briançon. Il attend une réaction de ses coéquipiers.

«Ce n’est pas normal d’avoir enchainé autant de défaites»