Mercato - ASSE : Le nouvel entraineur annonce du lourd

Battue à cinq reprises lors de ses cinq derniers matchs en Ligue 2, l'ASSE s'est légèrement remis dans le sens de la marche, décrochant le point du match nul sur la pelouse de Bordeaux ce samedi (0-0). Souffrant d'un criant manque de réalisme devant, le club stéphanois compte bien se renforcer à l'approche du mercato hivernal. Après la rencontre, Olivier Dall'Oglio a fait de grosses déclarations à ce sujet.

Ce fut dur, voire même miraculeux, mais l'ASSE a enfin mis fin à sa terrible série de cinq défaites consécutives en Ligue 2, en arrachant le point du match nul ce samedi sur la pelouse de Bordeaux (0-0). Si le résultat est loin d'être satisfaisant, les Stéphanois ont envoyé quelques signaux positifs, notamment en défense, n'ayant jamais rompue à défaut d'avoir souvent pliée.

« Il y aura certainement un attaquant, dans la profondeur »

Mais encore une fois, le club stéphanois s'est montré peu inspiré et trop brouillon offensivement. Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans tout juste deux semaines, l'ASSE compte bien se montrer active pour se renforcer dans ce secteur. « On va en rediscuter car je pense qu’il n’y a rien de défini. Pour moi, il faut étoffer ce groupe. Il y aura certainement un attaquant, dans la profondeur » , a affirmé le nouveau coach de Saint-Etienne, Olivier Dall'Oglio, en conférence de presse d'après-match.

« Il y aura surement des latéraux ou au moins un latéral »