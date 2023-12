Mercato - ASSE : De grands regrets exprimés après ce transfert

Arnaud De Kanel

Recruté lors du dernier mercato hivernal et devenu titulaire après les mauvaises performances d'Etienne Green, Gautier Larsonneur a eu le temps de se mettre Geoffroy Guichard dans la poche. Mais alors qu'il pensait disputer la montée avec l'ASSE, le portier se retrouve dans le ventre mou à assurer le maintien avant de viser plus haut. Larsonneur n'avait pas signé pour ça...

Le temps passe et l'ASSE n'arrive toujours pas à accrocher le haut de tableau en Ligue 2. Les Verts restent notamment sur six défaites lors des sept derniers matchs, une série noire qui a coûté la tête de Laurent Batlles, licencié après le match contre Guingamp. Arrivé l'hiver dernier, Gautier Larsonneur semble déjà regretter son transfert puisque les objectifs actuels du club ne sont pas ceux qui l'ont motivé à s'engager en faveur de l'ASSE.

«Je ne suis pas venu à Saint-Étienne pour ça»

« L’objectif principal c’est d’aller chercher très vite le maintien. Une fois qu’il sera obtenu et si nous sommes alors en février ou en mars, ça voudra dire qu’on peut espérer quelque chose. Il faut voir que la Ligue 2 c’est compliqué, tous les ans il y a des grosses écuries qui galèrent. Nous avons 24 points, on va essayer de tourner le plus haut possible d’ici mardi soir. Après bien entendu on a envie de faire rêver le peuple stéphanois, on n’est pas là pour jouer la dixième place, je ne suis pas venu à Saint-Étienne pour ça. Chaque chose en son temps, la priorité c’est le maintien, on verra après comment nous pouvons aller plus haut », a fait savoir Gautier Larsonneur en conférence de presse vendredi. Le portier veut ramener l'ASSE à sa place le plus rapidement possible.

«Je suis venu ici pour monter»