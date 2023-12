Mercato - OL : Les coulisses de ce transfert record dévoilées

Thibault Morlain

Issu du centre de formation de l’OL, Alexandre Lacazette a joué avec l’équipe première des Gones de 2010 à 2017. L’international français a ensuite fait le choix de tenter sa chance à l’étranger. Lacazette a ainsi décidé de voler de ses propres ailes et c’est en Premier League, à Arsenal, qu’il a posé ses valises. Un transfert sur lequel est revenu celui qui est finalement revenu à Lyon en 2022.

Lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola et Castello Lukeba ont décidé de quitter l’OL, leur club formateur. Avant eux, d’autres ont fait le même choix, voulant ainsi tenter leur chance à l’étranger, loin des bords du Rhône. C’est ainsi qu’en 2017, Alexandre Lacazette, qui était pourtant une véritable idole à l’OL, s’en est allé, s’envolant alors pour l’Angleterre et le club d’Arsenal. Montant de l'opération : 60M€, ce qui était à l'époque la plus grosse vente des Lyonnais.

Laurent Blanc viré, le boss de l'OL a un grand regret https://t.co/neQhbkGCkq pic.twitter.com/GKKKhCVpRd — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

« Au départ, je voulais faire ma carrière à l’OL, mais après… »

Pour Colinterview , Alexandre Lacazette est revenu sur son départ de l’OL. S’il est parti en 2017, il a révélé que cette idée de s’en aller lui trottait déjà dans la tête depuis quelques mois : « A quel moment me vient l’idée de quitter l’OL ? A l’issue de la saison 2015-2016. Là je me dis peut-être que on peut commencer à penser à autre chose. Au départ, je voulais faire ma carrière à l’OL, mais après, en jouant dans d’autres pays, tu te dis pourquoi pas tenter l’aventure quelque part d’autre. En même temps, tu parles avec Umtiti, qui signe au Barça, qui dit que c’est différent, ça donne envie. Tu te dis pourquoi pas… C’est plus en 2016 que je commence à y réfléchir ».

« Le président Aulas ne pouvait pas se plaindre »