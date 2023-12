Mercato - ASSE : Un nouvel entraîneur débarque, ça va tout changer

Alexis Brunet

Dernièrement, l'ASSE et Laurent Batlles ont mis fin à leur collaboration. Il a donc fallu trouver rapidement un nouvel entraîneur, et le choix des dirigeants stéphanois s'est porté sur Olivier Dall'Oglio. Une arrivée qui va changer beaucoup de choses. Pour Gautier Larsonneur, gardien de Saint-Étienne, les cartes sont totalement redistribuées.

L'ASSE ne va pas fort. En effet, les Verts restent sur quatre défaites de suite toutes compétitions confondues. Laurent Batlles n'aura pas résisté aux mauvais résultats stéphanois, et il a été démis de son poste d'entraîneur. Pour le remplacer, les dirigeants des Verts ont décidé de miser sur Olivier Dall'Oglio.

«Ça redistribue les cartes»

Présent en conférence de presse avant le choc face aux Girondins de Bordeaux, Gautier Larsonneur s'est confié sur l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio. Selon le gardien stéphanois, cela redistribue les cartes. Ses propos sont rapportés par le site Peuple Vert . « Il y a un nouveau coach. Il arrive avec beaucoup d'envie. Ça redistribue les cartes. Pour tout le monde. Il n'y a plus de statut. Tout le monde est à la même échelle. Tout le monde a des choses à prouver. Ceci amène un vent nouveau dans le vestiaire. »

Larsonneur se confie sur l'apport de Dall'Oglio.