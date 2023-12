Mercato - ASSE : Ça bouge en coulisses, deux transferts en préparation

Thibault Morlain

Olivier Dall’Oglio officiellement nommé entraîneur, l’ASSE peut donc repartir sur un nouveau cycle. Les Verts pourront notamment profiter du mercato hivernal pour apporter quelques retouches à leur effectif. Et visiblement, ça devrait bouger au sein du groupe de Dall’Oglio. Les besoins de l’entraîneur de l’ASSE auraient déjà été identifiés.

Pour remplacer Laurent Batlles, l’ASSE a fait le choix de faire confiance à Olivier Dall’Oglio. A peine arrivé sur le banc des Verts, le nouvel entraîneur a annoncé la couleur pour le mercato hivernal à venir. Et selon les dires de Dall’Oglio, il faut s’attendre à des arrivées à l’ASSE durant le mois de janvier : « On veut se renforcer dès le début du mercato. Au niveau des postes, on va prendre un joueur plutôt offensif et un joueur défensif ».

Un joueur de l'ASSE revient sur son clash avec le nouvel entraîneur https://t.co/x2qpwuazx8 pic.twitter.com/QMKnxSaXcv — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

Un arrière droit en priorité !

Ce samedi, L’Equipe en a dit plus sur le recrutement que préparerait l’ASSE pour le mois de janvier. Et pour ce qui est du profil défensif voulu par Olivier Dall’Oglio, le quotidien sportif explique que c’est un arrière droit qui serait recherché. Un recrutement qui serait d’ailleurs une priorité pour l’ASSE dans les semaines à venir.

Un profil offensif précis pour l’ASSE

Mais l’ASSE veut donc également un nouveau joueur offensif pour la seconde partie de saison. Et c’est un attaquant capable de prendre la profondeur que voudrait voir venir Olivier Dall’Oglio. Un profil réclamé suite notamment aux pépins à répétition d’Ibrahima Wadji. A voir maintenant qui l’ASSE recrutera pour répondre à ses besoins…