Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Un coup à 200M€ se prépare ?

Alors que Kylian Mbappé est dans sa dernière année de contrat, certains membres du Real Madrid préféreraient voir débarquer Erling Haaland à la Casa Blanca d’après la presse espagnole, et ce malgré le coût XXL d’un transfert de l’international norvégien, sous contrat jusqu’en 2027 avec Manchester City. Il faudrait en effet plus de 200M€ pour s’attacher ses services.

La situation contractuelle de Kylian Mbappé ne laisse pas indifférent les cadors européens, à commencer par le Real Madrid suite à ses échecs répétés avec l’international français, engagé jusqu’à la fin de la saison avec le PSG. Pour autant, son recrutement ne ferait pas consensus au sein de la formation merengue. D’après AS , certains membres du conseil d’administration du Real Madrid craindraient que l'arrivée de Mbappé vienne plomber Vinicius, le capitaine des Bleus préférant jouer à gauche, et préféraient ainsi voir arriver Erling Haaland, sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2027.

Une clause supérieure à 200M€ pour Haaland

Et il faudra mettre le paquet pour attirer Erling Haaland dès l’été prochain. Selon AS , le Real Madrid a déjà été informé des conditions d’un transfert de la star norvégienne, qui dispose d’une clause libératoire évolutive en fonction de son contrat, négociée par son agente Rafaela Pimenta. Ainsi, il faudra plus de 200M€ pour recruter Haaland en 2024, une somme qui diminue à chaque été.

Pour Mbappé, pas de transfert à payer

Le Real Madrid n’aura en revanche pas à payer d’indemnité de transfert pour Kylian Mbappé si le club décidait de se positionner sur la star du PSG. Une prime à la signature et un salaire conséquent seront en revanche nécessaire pour convaincre l’intéressé de rejoindre l’Espagne, lui qui fêtera ses 25 ans dans quelques jours…