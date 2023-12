Mercato - PSG : Ce terrible constat sur les départs de Messi et Neymar

Thibault Morlain

Au PSG, on a décidé de repartir sur un nouveau projet en mettant Kylian Mbappé au centre. Par conséquent, le club de la capitale a laissé partir Lionel Messi et a vendu Neymar en Arabie Saoudite. Il a bien évidemment fallu remplacer l’Argentin et le Brésilien et de nouveaux joueurs sont arrivés au PSG. Le fait est que les successeurs de Messi et Neymar sont loin d’être les meilleurs.

Durant l’intersaison, le PSG a considérablement changé de visage. Le club de la capitale s’est séparé de certaines de ses plus grandes stars comme Lionel Messi, parti libre à l’Inter Miami, et Neymar, transféré à Al-Hilal. Dans le même temps, de nombreux attaquants sont arrivés à Paris. Le PSG a alors sorti le chéquier pour faire venir Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola. De quoi faire oublier Lionel Messi et Neymar ? Pas vraiment…

Mercato - PSG : Une deadline est fixée pour cette star https://t.co/Q4QwFG6YCa pic.twitter.com/k24kpIerHf — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

« La saison passée, le PSG alignait trois des meilleurs joueurs au monde »

Dans des propos accordés à L’Equipe , Jérôme Leroy, ancien joueur du PSG, s’est confié sur les départs de Neymar et Lionel Messi ainsi que leurs successeurs à Paris. Dans un premier temps, il a souligné l’énorme perte du club de la capitale, lâchant : « Il n’y a pas besoin de statistiques pour savoir que ces deux attaquants ne sont pas comparables. La saison passée, le PSG alignait trois des meilleurs joueurs au monde en lice pour le Ballon d’Or, les trois le voulaient et étaient donc finalement en concurrence ».

« Les remplaçants de Neymar et Messi sont des joueurs de deuxième ou troisième zone »