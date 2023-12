L'ASSE évite le pire, le nouvel entraineur se lâche

Arnaud De Kanel

Nommé entraineur de l'ASSE après le licenciement de Laurent Batlles, Olivier Dall'Oglio dirigeait son premier match de Ligue 2 avec les Verts face aux Girondins de Bordeaux. Dominés, les Stéphanois ont arraché un nul inespéré et mettent donc fin à une série de 5 défaites consécutives en championnat. Le nouvel entraineur sait qu'il y a énormément de travail.

Un point pour commencer, c'est déjà pas mal au vu de la physionomie du match. Oliver Dall'Oglio a dirigé son premier match à la tête de l'ASSE samedi et son équipe n'a pas fait mieux qu'un match nul face aux Girondins de Bordeaux après avoir été largement dominée. Le nouvel entraineur des Verts s'en contentera pour le moment puisque l'essentiel était de briser la mauvaise série.

«C'est un bon point même s'il y a beaucoup de choses à corriger»

« Au niveau de l’état d’esprit, la détermination, la combativité qui doivent être nos valeurs premières avant de construire quelque chose, ça m’a plu oui. C'est ce que j’ai dit aux garçons, c'est un point important, acquis difficilement notamment en seconde période avec Bordeaux qui a poussé. Ce point va nous faire basculer dans un peu plus de confiance, on a réussi à casser cette mauvaise série. C'est un bon point même s'il y a beaucoup de choses à corriger, on va prendre le temps de le faire. On peut toujours faire mieux. Je connais la qualité des joueurs de Bordeaux, avoir fait match nul ici, c'est une bonne chose. La première mi-temps, c'était bien on s’est procuré des occasions. En fin de première mi-temps ce sont les pertes de balle qui nous ont fait mal, il faut qu’on ait plus le ballon, qu'on ait plus la possession pour faire courir l’adversaire. En seconde mi-temps on a perdu le fil. Il va falloir qu’on corrige ça », a déclaré Olivier Dall'Oglio en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Il faut être satisfait de l’état d’esprit et du point mais il y aura pas mal de taff»