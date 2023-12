Vente ASSE : Une grande décision à 15M€ est prise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les finances de l'ASSE ne sont pas dans le vert. Bloqué en Ligue 2 depuis plus de deux ans, le club stéphanois souffre sur le plan économique comme l'a annoncé le journaliste Romain Molina. La formation doit trouver plusieurs millions d'euros d'ici la fin de la saison. La solution pourrait être une vente et l'arrivée de nouveaux investisseurs.

L'ASSE n'est pas un club taillé pour la Ligue 2. Chaque année passée au sein de la division inférieure amenuit les forces stéphanoises. Comme l'a noté Romain Molina, la situation financière de la formation n'est pas encore catastrophique, mais l'inquiétude ne cesse de monter.

Inquiétude à l'ASSE ?

« La situation est un peu similaire à celle de Bordeaux. C’est-à-dire que le club n’est pas embêté financièrement jusqu’à la fin de la saison. Il y aura la trésorerie, il n'y a pas de problème. Sauf que déjà, ils ont mis dans leur bilan à la DNCG qu’ils allaient vendre pour 10 à 12 millions d’euros de joueurs, au 30 juin. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu’après avoir déjà vendu pas mal de joueurs ces dernières années, tu as encore des valeurs marchandes suffisantes pour arriver à cela ? » a déclaré le journaliste sur Youtube . D'ici la fin de la saison, près de 15M€ devront être trouvés. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'ont pas l'intention de piocher dans leur économie personnelle et compte sur une vente du club pour améliorer la situation.

Romeyer et Caïazzo ne veulent pas remettre la main à la poche