Vente ASSE : Une date cruciale est révélée

Enjeu crucial depuis quelques temps, la vente de l'ASSE est, pour l'heure, toujours en stand-by. Ce mardi, le journaliste Romain Molina a fait de nouvelles révélations dans ce dossier, notamment sur le contrat liant le club stéphanois à la société KPMG. Ce dernier touche à son terme à la fin du mois de décembre et pourrait changer beaucoup de choses.

En pleine crise depuis quelques temps, l’ASSE n'y arrive plus en Ligue 2 et est même déjà éliminé de la Coupe de France. En plus de devoir gérer ses déboires sportifs, le club stéphanois est toujours dans le flou concernant sa future vente, même si un accord à hauteur de 46M€ a récemment été dévoilé.

«Il y aura peut-être au moins une dizaine de millions à remettre, voire potentiellement quinze»

Sur sa chaîne Youtube, le journaliste Romain Molina a fait de nouvelles révélations sur la situation financière de l'ASSE dans ce dossier. « Dans le même temps, pour l’année prochaine, vu que le club, c’est comme Bordeaux, taillé Ligue 1, qui a un déficit structurel qu’il avait déjà en L1, qu’il a forcément en Ligue 2, même si tu as rogné sur les coûts… bah forcément l’année prochaine, il faudra soit remettre au pot. Il y aura peut-être au moins une dizaine de millions à remettre, voire potentiellement quinze » .

Le contrat avec KPMG touche à son terme fin décembre